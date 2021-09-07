ПЕКИН, 7 сен — ПРАЙМ. Товарооборот США и Китая по итогам первых восьми месяцев 2021 года вырос на 36,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 470,31 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР. Назван порядок действий, если банкомат "съел" карту или "зажал" деньги

Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за первые восемь месяцев текущего года вырос на 33,3%, составив 354,15 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 116,16 миллиарда долларов, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отдельно в августе товарооборот США и Китая составил 65,76 миллиарда долларов, экспорт из Китая в США достиг отметки в 51,72 миллиарда долларов, импорт КНР из США – 14,04 миллиарда долларов.

Товарооборот США и Китая, несмотря на затяжную торговую войну и влияние пандемии, по итогам 2020 года вырос на 8,3% и составил 586 миллиардов долларов.