МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Из-за напряжения в отношениях с властями Китая Австралия столкнулась с падением экспорта. CNN подсчитал, что за первую половину 2021 года Канберра потеряла на торговле с Пекином 4 миллиарда долларов по отношению к аналогичному периоду прошлого 2020 года.

Торговая война между Пекином и Канберрой началась осенью 2020 года. Это произошло из-за заявления премьер-министра Австралии Скотта Моррисона о коронавирусе, который является политически чувствительной темой для Поднебесной.

В частности, политик призвал собрать международную комиссию и расследовать происхождение вируса. После этого заявления часть австралийских товаров, в том числе ячмень, говядина и уголь, начали сталкиваться с препятствиями при поставках в Китай.

Пекин повысил тарифы на австралийское вино до 218%, резко увеличил ввозные пошлины для ячменя — до 80%, и это на фоне того, что Китай выступает крупнейшим импортером товаров из Австралии.

Как следует из подсчетов издания, торговля между Китаем и Австралией в 2019-2020 финансовом году превысила отметку в 185 миллиардов долларов.