МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. В Кремле считают ситуацию в Гвинее серьезным фактором, негативно влияющим на рынок алюминия, однако пока власти РФ не рассматривают вариантов поддержки добывающей компании "Русал", которая, по данным источников в отрасли, может потерять до трети производства алюминия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В воскресенье офицеры гвинейских сил специального назначения во главе с полковником Мамади Думбуя, который ранее служил во французском иностранном легионе, задержали президента страны, позже объявили о роспуске госинститутов, прекращении действия конституции и закрытии границ этой африканской страны. По словам Думбуя, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте.

"Нет, это новое развитие событий, и пока никаких вариантов поддержки не рассматривается. Речь идет действительно о серьезном факторе, способном негативно сказаться в целом на рынке алюминия", — сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривают ли власти РФ возможность каким-то образом помочь "Русалу".

Ранее источник в отрасли заявил РИА Новости, что "Русал" из-за событий в Гвинее потенциально может потерять одну третью часть производства алюминия.

По данным Алюминиевой ассоциации РФ, Гвинея занимает первое место в мире по запасам бокситов. На нее приходится 26,4% мировых запасов и 20% добычи. Добыча бокситов с 2015 по 2020 год выросла более чем в 4 раза. Доля Гвинеи в поставках сырья для Китая — крупнейшего в мире производителя алюминия — составляет 50%, "Русала" — крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая — 45%.