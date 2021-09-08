ПЕКИН, 8 сен — ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая по итогам 2021 года может достичь новых рекордных показателей, заявил в среду торговый представитель РФ в Китае Алексей Дахновский. Россиян предупредили, какие деньги нельзя инвестировать

"За восемь месяцев (2021 года — ред.) объем двусторонней торговли составил практически 89 миллиардов долларов США, это рост почти на 30% по сравнению с прошлым годом, и сегодня уже можно сказать, что в этом году мы выйдем на новые рекордные цифры по товарообороту", — заявил Дахновский на открытии Российско-китайского форума по инвестиционному сотрудничеству в китайском городе Сямэнь.

Он указал, что "в этих 30% роста, безусловно, есть доля высокотехнологичной продукции, и не весь этот рост связан с ростом цен на нефть, газ и металлы, которые являются основой российского экспорта в Китай".

Ранее главное таможенное управление КНР сообщило, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых восьми месяцев 2021 года вырос на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 88,997 миллиарда долларов. По итогам 2020 года товарооборот между Россией и Китаем на фоне пандемии упал на 2,9% и составил 107,76 миллиарда долларов.

Российско-китайский форум по инвестиционному сотрудничеству проводится торгпредством России в Китае совместно с канцелярией иностранных дел города Сямэнь на полях 21-й Китайской международной торгово-инвестиционной ярмарки CIFIT в Сямэне. Форум проходит также при участии министерства коммерции и представителей китайских компаний Greatwall, Haier, ZTE, Vanke, а также представителей госкорпорации "Росатом", Фонда "Сколково", Российской торговой компании.

Делегация из РФ впервые участвует в CIFIT. В этом году ярмарка посвящена теме "Новые возможности для международных инвестиций в новой модели развития". Внимание будет сосредоточено на странах БРИКС, инициативе "Один пояс, один путь" и государствах-участниках соглашения о Всеобъемлющем региональном экономическом партнёрстве. Ожидается, что в выставке примут участие, в том числе в режиме онлайн, около пяти тысячи предприятий из более чем 120 стран и регионов.