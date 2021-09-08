МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Глобальный кризис в связи с ковидом ещё не завершился, хотя некоторые страны уже выходят на докризисный уровень ВВП, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. ВВП России вернулся к допандемическому уровню

"Этот кризис пандемийный, он еще, вообще-то, не завершился, хотя в этом году многие страны выйдут на докризисный уровень по ВВП, наша страна, как сказал сейчас Михаил Владимирович (Мишустин, председатель правительства РФ — ред.), вышла, и весь мир в целом выйдет, но, допустим, Европа не выйдет, еще только в 2022 году выйдет на докризисный уровень ВВП", — сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.

Нынешний кризис имеет нестандартный характер, надо быть готовым к неопределенности, добавил Кудрин.