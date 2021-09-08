Орешкин раскритиковал монетарную политику США
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. США переборщили с объемом стимулов экономике в коронавирус, что привело к глобальному скачку инфляции, считает Максим Орешкин.
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. США переборщили с объемом стимулов экономике в коронавирус, что привело к глобальному скачку инфляции, считает Максим Орешкин.
https://1prime.ru/world/20210908/834637383.html
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