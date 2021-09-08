МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Форсированная реализация "зеленой" повестки в мире способна дополнительно разогнать глобальную инфляцию, поскольку внедрение низкоуглеродного развития приведет к серьезному удорожанию энергии, большим инвестициям и серьезной перестройке экономики, считает министр экономического развития России Максим Решетников. Орешкин рассказал, чем вызвана текущая волна инфляции в России

"Сложно про низкоуглеродную экономику так кратко сказать. Понятно, во многих странах идет это обсуждение, но обсуждение это напоминает меню в ресторане без цен. Говорят, вот, зеленая энергетика, солнце, ветер, прямое восстановление металлов из водорода, отказ от угля, отказ от двигателей внутреннего сгорания. Но никто не говорит, сколько это будет стоить и кому за это придется заплатить", — сказал он, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.

"Мы понимаем, что форсированная реализация повестки низкоуглеродного развития способна вызвать дополнительную мировую инфляцию, потому что это достаточно серьезное удорожание энергии, потому что это серьезная структурная перестройка, потому что это серьезные инвестиции, за которые кому-то придется платить", — добавил Решетников.

При этом глава Минэкономразвития подчеркнул, что это не повод вообще отказываться от такого развития, однако это повод проводить "крайне прагматическую, осторожную политику". Решетников сообщил о мировом росте цен на продовольствие

Решетников добавил, что переход к зеленой экономике несет российской экономике как угрозы, например, в сфере экспорта, так и возможности, которые кроются как в новой технологической повестке, так и в традиционных сферах. "Это тот случай, когда два туриста убегают от медведя: нет задачи убежать от медведя, есть задача бежать быстрее второго туриста. Поэтому у нас есть возможности быть более эффективно, снижать углеродный след нашей продукции, повышать эффективность нашего топливно-энергетического комплекса. Вполне возможно, что у нас даже на каком-то периоде появятся новые ниши", — подчеркнул он.

Российская экономика при текущей ситуации должна участвовать во внешних инициативах в сфере зеленой энергетики, в том числе по линии ВТО, продолжать проводить активную внутреннюю политику в этой сфере с помощью региональных экспериментов, как это уже делается на Сахалине, а также начать диалог с бизнесом и обществом о том, "сколько все это будет стоить и кто и сколько за это готов платить", заключил министр.