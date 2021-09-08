БРЮССЕЛЬ, 8 сен — ПРАЙМ. Строительство и автопром будут в числе секторов глобальной экономками, которые пострадают сильнее всего, если возникнут задержки с поставками бокситов из Гвинеи, которые ударят по рынку алюминия, заявил стратег по сырьевым товарам Bank of America Майкл Видмер.

"Строительство, автомобилестроение и упаковка будут в числе наиболее пострадавших", — ответил он на вопрос РИА Новости, какие сектора мировой экономики могут быть затронуты больше всего в случае усиления дефицита алюминия на рынке или скачка цен на него.

Такой дефицит может возникнуть в случае сбоев в поставках бокситов из Гвинеи, где произошел военный переворот. "На Гвинею приходится около 20% мировых поставок бокситов, поэтому любой устойчивый дефицит будет иметь последствия (для рынка алюминия — ред.)", — сказал Видмер.

При этом ранее эксперты отмечали, что пока признаков перебоев с поставками из Гвинеи нет.

В воскресенье офицеры гвинейских сил специального назначения во главе с полковником Мамади Думбуя, который ранее служил во французском иностранном легионе, задержали президента страны, позже объявили о роспуске госинститутов, прекращении действия конституции и закрытии границ этой африканской страны.

В нынешнем году рынок алюминия стал испытывать дефицит. Угроза сокращения экспорта гвинейских бокситов привела к опасениям за усиление дефицита и росту цен: стоимость тонны алюминия 6 сентября с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) поднималась до 2775 долларов — максимального значения с мая 2011 года.