КИЕВ, 9 сен — ПРАЙМ. Украина получит очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 700 миллионов долларов в первой декаде октября, заявил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат фракции пропрезидентской фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев. Украина рассчитывает на $230 миллионов от Всемирного банка

Ранее замглавы Национального банка Украины Сергей Николайчук заявил, что регулятор рассчитывает получить более 700 миллионов долларов очередного транша от МВФ по итогам пересмотра программы stand-by.

"Украина получит очередной транш МВФ в размере 700 миллионов долларов в первой декаде октября", — цитирует Гетманцева агентство "РБК-Украина" в четверг.

По его словам, у МВФ есть определенные технические моменты, которые нужно выполнить для получения очередного транша.

"Все что необходимо сделать от нас, это законопроект о внесении изменений по Национальному банку, внесение изменений в закон о НАБУ и проект бюджета на 2022 год, нужно выполнить", — добавил Гетманцев. В Минфине ответили, куда пойдут миллиарды от МВФ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Международный валютный фонд за решение предоставить более 2,7 миллиарда долларов безвозмездной помощи. Кроме того, украинский президент заявил о том, что Киев продолжает внедрять реформы для получения нового транша в рамках текущей программы stand-by.

Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда долларов страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.