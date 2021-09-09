МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Лидеры стран БРИКС в четверг 9 сентября провели саммит в формате видеосвязи, по итогом которого была согласована Нью-Делийская декларация. Центробанк Украины надеется получить от МВФ более $700 миллионов

Стороны обсудили широкий круг вопросов, среди которых борьба с пандемией коронавируса, реформирование главных органов ООН, содействие международному и региональному миру и безопасности.

Страны БРИКС договорились усилить сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах, говорится в заявлении по итогам саммита.

"Мы подтверждаем нашу приверженность укреплению сотрудничества внутри БРИКС в рамках трех основополагающих направлений — политики и безопасности, экономики и финансов, а также культурных обменов и обменов между людьми", — говорится в заявлении.

Кроме того, страны признали необходимость расширения возможностей Международного валютного фонда (МВФ) во время кризисных ситуаций. "Мы признаем срочную необходимость расширения возможностей МВФ по удовлетворению финансовых потребностей стран во время кризисных ситуаций в будущем на транспарентной и подотчетной основе", — сообщается в заявлении.

БРИКС также считает необходимой безотлагательную реформу Всемирной торговой организации (ВТО), которая сохранила бы центральную роль организации, ее ключевые ценности и принципы, а также учитывала бы интересы всех членов, включая развивающиеся и наименее развитые страны.