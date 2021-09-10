МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу примет участие заседании Совета министров Союзного государства в Минске, где планируется одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект Декрета Высшего Государственного Совета. Аналитики прогнозируют замедление роста активов российских банков

В четверг в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным приехал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил, что если пакет документов будет принят, то это станет настоящий прорывом в отношениях Москвы и Минска.

Позже уже на пресс-конференции Путин заявил, что все 28 союзных программ согласованы и в пятницу будут рассмотрены в Минске премьерами РФ и Белоруссии. Кроме того, президент РФ добавил, что Москва и Минск предусмотрели создание единого рынка нефти и нефтепродуктов, а также договор о едином рынке электроэнергии.

Эксперты и правительства двух стран, как сообщил Путин, сосредоточились на сфере экономики, финансов, промышленной политики. Это, по словам президента, особенно важно в условиях, когда мир сталкивается с проблемами, связанными с последствиями коронавирусной инфекции, повлиявшими на экономику всех стран.

Кроме того, как было заявлено, в рамках реализации союзных программ будут выработаны единые подходы к законодательству в области трудовых отношений, охраны труда, занятости населения, социального страхования, пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми. Эксперты ожидают взлет биткоина до 100 тысяч долларов в 2022 году

Также, как сообщалось, в согласованных документах речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом.

Путин также объявил, что 1 декабря 2023 года будет подписан договор об объединении рынка газа России и Белоруссии. Российский лидер также не исключил, что когда-нибудь может быть создан Союзный парламент, но пока говорить об этом рано.

В этот же день в Москве Мишустин встретился с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Премьер также отметил, что уже согласованы Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и все союзные программ.

Как отметил Мишустин, запуск интеграционных программ позволит продвинуться вперёд в выполнении Союзного договора, а торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество выйдут на новый уровень. Новак и представитель ФРГ обсудили будущее украинского транзита

После переговоров в Минске документы будут представлены на заседании Высшего Совета Союзного государства России и Белоруссии. Мероприятие планировали провести до конца текущего года.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года – к 20-летию документа – предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты 31 отраслевой "дорожной карты". Однако программа сторонами так и не была принята. В процессе работы "дорожные карты" были переименованы в союзные программы, их число сократилось. Большинство союзных программ рассчитано до 2025 года, некоторые — до 2027 года. При этом какие-либо политические вопросы, связанные с потерей суверенитета, в документах отсутствуют, о чем неоднократно заявляли и в Москве, и в Минске.