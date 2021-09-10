МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Инфляция в Германии по итогам августа в годовом выражении, по окончательной оценке, ускорилась до 3,9% с 3,8% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis). Инфляция в Китае в августе выросла

За август при этом уровень цен не изменился.

Показатели полностью совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Daily FX, и предварительной оценкой. Годовая инфляция остается на максимальном с 1993 года значении.

При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, ускорили рост до 3,4% с 3,1% в годовом исчислении, а только за август — выросли на 0,1% после роста на 0,5% в июле. Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков и предварительной оценкой.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.