МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин уверен, что в ходе переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, прошедших в четверг, обе стороны пошли на компромисс. Эксперт оценил результаты переговоров Путина и Лукашенко

Путин и Лукашенко после встречи в четверг объявили, что согласован ряд союзных программ, которые, в частности, предусматривают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, борьбу с терроризмом, переход к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам, а также о создании объединенного рынка газа.

"В итоге вышли на тот путь, который станет длиннее, чем тот который был в 1999 году, но который приводит к успеху. Шаг за шагом. Сейчас поняли, что двигаться нужно не так быстро, но более эффективно. То есть создавать экономический базис, а потом уже на его основе создавать политическую надстройку. Действительно, не нужно начинать с крыши", — сказал РИА Новости Жарихин.

Собеседник агентства добавил, что программы, которые будут подписаны сторонами, являются не внутрисоюзными законами, а пока ещё межгосударственные соглашения. "Поначалу будет формироваться тесный союз суверенных государств. Но чем он будет теснее в экономической и финансовой области, тем легче будет потом перейти к строительству политической надстройки. Хорошо, что, наконец, к этому пришли", — добавил собеседник. Лукашенко рассказал о проблемах на пути введения единой валюты с Россией

По мнению эксперта, соглашения от 1999 года о Союзном государстве были преждевременны. "И, наконец, это признали. И поэтому я считаю, что это прорывное решение, которое позволит не быстро, но строить именно Союзное государство. На компромиссы пошли обе стороны. Лукашенко сказал, что для них цены на газ будут самые низкие в СНГ, он уже не сказал о ценах как в Смоленской области, чего он всегда добивался. То есть вышли на льготные цены для Белоруссии, но все-таки не внутрироссийские. И я думаю, что по другим направлениям тоже были непростые переговоры и компромиссные решения", — заключил Жарихин.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года – к 20-летию документа – предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты 31 отраслевой "дорожной карты". Однако программа сторонами так и не была принята. В процессе работы "дорожные карты" были переименованы в союзные программы, их число сократилось. Большинство союзных программ рассчитано до 2025 года, некоторые — до 2027 года. При этом какие-либо политические вопросы, связанные с потерей суверенитета, в документах отсутствуют, о чем неоднократно заявляли и в Москве, и в Минске.