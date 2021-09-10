ВАРШАВА, 10 сен — ПРАЙМ. Глава крупнейшей польской оппозиционной партии, бывший глава Европейского совета Дональд Туск назвал окончание строительства газопровода "Северный поток — 2" непростительной ошибкой, совершенной из-за эгоизма Германии. Газпром заявил о завершении строительства "Северного потока - 2"

Ранее в пятницу "Газпром" сообщил, что строительство газопровода "Северный поток — 2" полностью завершено.

"Я считаю, что это ошибка, и это ошибка из разряда непростительных, потому что она несет очень серьезные последствия", — заявил Туск, выступая в пятницу в эфире телеканала TVN24.

Он добавил, что окончание строительства "Северного потока — 2" — это "ошибка, вытекающая из эгоистической политики немецких интересов".

По словам польского политика, канцлер Германии Ангела Меркель часто в беседах с глазу на глаз на тему "Северного потока — 2" говорила ему: "Да, я знаю, что это плохо для Евросоюза".

"Я считаю, что это противоречит интересам Евросоюза в целом, уже не говоря о Польше или Украине", — заключил Туск.

Газопровод "Северный поток — 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", 6 сентября сварил последнюю трубу второй нитки газопровода. Таким образом, укладка была завершена, но оставались еще работы по стыковке немецкой секции с датской. Первая нитка была достроена в июне. Запуск трубопровода в эксплуатацию ожидается до конца 2021 года.

Против проекта "Северный поток — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.