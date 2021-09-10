МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Москва призывает прекратить попытки чинить препятствия рабое "Северного потока — 2", остановить его уже невозможно, заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Германия пока не получила документы для приема по "Северному потоку - 2"

"Всем, включая оппонентов СП-2, которые отчаянно противодействовали строительству, ясно, что остановить его невозможно. Пора прекратить чинить препятствия этому важному проекту. Пришло время договариваться о разумных, взаимовыгодных параметрах эксплуатации газопровода", — заявила представитель МИД в видео, опубликованном в ее Instagram.

В пятницу утром было завершено строительство газопровода "Северный поток — 2", сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.

Газопровод тянется через Балтийское море от побережья России до Германии и включает в себя две нитки, совокупная мощность которых составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительством занимается компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Финансовую поддержку проекту оказывают такие европейские компании как Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

6 сентября оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG сварил последнюю трубу второй нитки газопровода. Таким образом, была завершена непосредственная укладка труб, однако еще необходимо было завершить работы по стыковые немецкого сектора с датским. Строительство первой нитки газопровода было завершено в июне. Запуск "Северного потока — 2" в эусплуатацию ожидается к концу 2021 года.

Оппозицию проекту "Северный поток — 2" составляют США, продвигающие на европейском рынке сжиженный природный газ собственного производства, а также ряд стран Европы, в том числе Украине. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, что на год задержало прокладку труб.