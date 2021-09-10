МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Киев будет действовать против "Северного потока — 2" даже после начала работы объекта, заявил пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Сергей Никифоров. Захарова прокомментировала завершение строительства "Северного потока-2"

"Президент всегда подчеркивал, что Украина будет бороться с этим политическим проектом России до его завершения, после того, как это произойдет, и даже после начала поставок газа", — заявил Никифоров агентству Франс Пресс.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на свои источники сообщало, что "Газпром" намерен начать поставки газа по "Северному потоку — 2" с 1 октября. Строительство газопровода было завершено в пятницу утром, сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.

В рамках проекта "Северный поток — 2" ведется строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год по дну Балтийского моря из России в Германию. Противником проекта являются США, распространяющией в Европе свой сжиженный природный газ, а также некоторые европейские государства, в том числе Украина. В России неоднократно призывали прекратить политизацию "Северного потока — 2", так как это выгодный и для России, и для Евросоюза коммерческий проект.