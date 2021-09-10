МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Киев будет действовать против "Северного потока — 2" даже после начала работы объекта, заявил пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики. 23 марта 2017

Захарова прокомментировала завершение строительства "Северного потока-2"

"Президент всегда подчеркивал, что Украина будет бороться с этим политическим проектом России до его завершения, после того, как это произойдет, и даже после начала поставок газа", — заявил Никифоров агентству Франс Пресс.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на свои источники сообщало, что "Газпром" намерен начать поставки газа по "Северному потоку — 2" с 1 октября. Строительство газопровода было завершено в пятницу утром, сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.

В рамках проекта "Северный поток — 2" ведется строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год по дну Балтийского моря из России в Германию. Противником проекта являются США, распространяющией в Европе свой сжиженный природный газ, а также некоторые европейские государства, в том числе Украина. В России неоднократно призывали прекратить политизацию "Северного потока — 2", так как это выгодный и для России, и для Евросоюза коммерческий проект.