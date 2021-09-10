Власти Ливана сообщили о сокращении финансовых резервов страны
Премьер Ливана: правительство больше не сможет субсидировать товары первой необходимости
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. У правительства Ливана больше нет средств для продолжения субсидирования товаров первой необходимости. Об этом заявил премьер-министр страны Наджиб Микати после объявления о формировании нового правительства.
"У нас больше нет финансовых средств. Нет желания отменять субсидирование, но нет денег помогать, поэтому больше нет возможностей",- сказал Микати.
Финансово-экономический кризис в Ливане начался с 17 октября 2019 года. Оказалась практически парализована банковская система, а национальная валюта начала обесцениваться параллельно росту цен на продукты.
Помимо этого, в Ливане достигли критического уровня дефицит топлива, электроэнергии и медикаментов. Ситуация усугубляется тем, что есть опасения, связанные с новой волной COVID осенью, которая может окончательно разрушить то, что еще осталось от государства.
https://1prime.ru/world/20210910/834663882.html
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