МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. У правительства Ливана больше нет средств для продолжения субсидирования товаров первой необходимости. Об этом заявил премьер-министр страны Наджиб Микати после объявления о формировании нового правительства.

"У нас больше нет финансовых средств. Нет желания отменять субсидирование, но нет денег помогать, поэтому больше нет возможностей",- сказал Микати.

Финансово-экономический кризис в Ливане начался с 17 октября 2019 года. Оказалась практически парализована банковская система, а национальная валюта начала обесцениваться параллельно росту цен на продукты.

Помимо этого, в Ливане достигли критического уровня дефицит топлива, электроэнергии и медикаментов. Ситуация усугубляется тем, что есть опасения, связанные с новой волной COVID осенью, которая может окончательно разрушить то, что еще осталось от государства.