МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что республика готова к разговору со странами Запада по вопросам нелегальной миграции. Но этот диалог не получится до тех пор, пока с Минска не будут сняты санкции.

"Хотите жить безопасно — приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем", — пояснил президент журналистам. Лукашенко рассказал о планах закупить у России оружие на $1 миллиард

Так он прокомментировал ситуацию с нелегальной миграцией на границе Евросоюза. Президент отметил, что в данном случае мяч – на стороне западных партнеров.

Он обратил внимание, что санкции Запада оказались бездейственными. В Белоруссии не переживают о новых возможных ограничениях.

"Хотите помощи — ведите себя достойно. Не надо нас считать какими-то второстепенными людьми. У нас есть все для того, чтобы защитить нашу страну от любых посягательств", — подытлжил он.