Лукашенко: Белоруссия не будет разговаривать с Западом до снятия санкций
Лукашенко: диалог с Западом не получится до тех пор, пока с Минска не будут сняты санкции
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что республика готова к разговору со странами Запада по вопросам нелегальной миграции. Но этот диалог не получится до тех пор, пока с Минска не будут сняты санкции.
"Хотите жить безопасно — приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем", — пояснил президент журналистам.
Так он прокомментировал ситуацию с нелегальной миграцией на границе Евросоюза. Президент отметил, что в данном случае мяч – на стороне западных партнеров.
Он обратил внимание, что санкции Запада оказались бездейственными. В Белоруссии не переживают о новых возможных ограничениях.
"Хотите помощи — ведите себя достойно. Не надо нас считать какими-то второстепенными людьми. У нас есть все для того, чтобы защитить нашу страну от любых посягательств", — подытлжил он.
https://1prime.ru/world/20210912/834669098.html
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