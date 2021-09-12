МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, однако в ходе встречи должен быть поднят вопрос территорий, которые Киев рассматривает оккупированными, заявил представитель украинского главы Сергей Никифоров. В "Нафтогазе Украины" пожаловались на высокие цены на газ

"Действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России — в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории. Либо на линии разграничения, либо в любом другом месте на нейтральной территории, но не в России и не в Украине. Надо чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет", — сказал Никифоров телеканалу "Дом".

Пресс-секретарь президента Украины отметил, что именно Россия не поддерживает идею такого саммита, так как Москва, по его словам, не желает выносить на обсуждение "вопрос Крыма".

"А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?" — заявил Никифоров.

Отношения России и Украины ухудшились после переворота в Киеве в феврале 2014 года и последующей эскалации обстановки на Донбассе. Руководство Украины неоднократно обвиняло Россию во вмешательство во внутренние дела. В начале 2015 года Верховная Рада приняла заявление, провозглашающее Россию "страной-агрессором". Москва отрицает обвинения в свой адрес и называет их неприемлемыми. Российские власти неоднократно подчеркивали, что Москва не является стороной внутреннего конфликта на Украине, а также зинтересованность в преодолении Киевом затянувшегося политического и социально-экономического кризиса.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, в ходе которого участники высказались за присоединение полуострова к России. Киев продолжает считать Крым своей оккупированной территорией. Москва не раз заявляла, что жители Крыма демократическим путем поддержали вхождение в состав России в полном соответствии с нормами международного права и Устава ООН. По словам президента России, вопрос принадлежности Крыма "закрыт окончательно".