Москва, 12 сен — ПРАЙМ. Судан намерен внести изменения в договор о создании российской военно-морской базы в Порт-Судане в Красном море, чтобы получить от России экономическую помощь при условии пятилетней аренды с возможностью заключения соглашения на 25 лет, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве обороны Судана. Лукашенко рассказал о планах закупить у России оружие на $1 миллиард

"Министерство юстиции Судана считает необходимым внести поправки в содержание соглашения между Суданом и Россией о создании российской базы в Порт-Судане на берегу Красного моря, договоренность о которой была достигнута между бывшим правительством Судана и Россией", — сообщил источник.

По данным агентства, взамен на предоставлении России права аренды военно-морской базы на берегу Красного моря власти африканского государства попросили о выплатах национальному центробанку в течение первых пяти лет с возможностью продления договора до 25 лет. Отмечается, что Москва пока еще не ответила на предложение Хартума.

В июне начальник штаба вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн сообщил, что власти страны намерены внести правки в соглашение по аренде Россией военно-морской базы на Красном море. Иран ослабил ограничения для инспекторов МАГАТЭ

Весной телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник сообщил, что Судан приостанавливает действие договора о создании военной базы РФ на Красном море, подписанное с предыыдущим руководством. после этого посольство РФ в Хартуме заявило, что сообщения о приостановке соглашения не соответствуют действительности.

О соглашении двух государств стало известно осенью 2020 года. В соответствии с договором, максимальная возможная численность личного состава, размещенного на базе, чья работа осуществляется силами и средствами ВМФ России, составляет 300 человек. Кроме того, на базе смогут находиться не более четырех кораблей ВМФ России. В 2017 году тогдашний президент Судана Омар аль-башир заявил РИА Новости, что провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу по вопросу создания на территории Судана военной базы. Впоследствии посол России в Судане пояснил РИА Новости, что два государства ведут переговоры по вопросу создания пункта обеспечения, а не полноценной военной базы.