МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Правительство Украины утвердило Государственную целевую научно-техническую программу развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы. Как отмечает обозреватель РИА Новости, в конце концов — не все же стратегии утверждать, можно и программам уделить внимание. Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос "оккупированных территорий"

Зеленский хорошо сказал о том, почему внимание правительства вдруг пало на авиастроение.

В результате реализации авиационной программы авторы документа обещают:

Сохранить 50 тысяч рабочих мест и создать сверх того 6000 новых за десять лет.

Обеспечить серийный выпуск самолетов, авиационных двигателей и другой авиатехники в стране.

Разработать новые грузовые самолеты, украинский вертолет, беспилотные летательные аппараты гражданского назначения и модернизировать существующие типы пассажирских и грузовых самолетов и вертолетов, авиатренажеров.

Вывести к 2030 году объем реализованной продукции до десяти миллиардов долларов.

Создать новые авиадвигатели.

Начать международные проекты по совместной разработке и производства самолетов "Ан" с иностранными партнерами, а также увеличить объем экспорта авиатехники и услуг до 5,5-7,5 миллиарда долларов за период 2021-2030 годов.

"Не сказать, что экспорт авиатехники на 550-750 миллионов долларов в год — это фантастическая величина. Например, один Airbus A380 стоит 390-490 миллионов долларов", — отмечает автор статьи.

Вопрос в другом: в состоянии ли в принципе Украина обеспечить развитие своей авиапромышленности?

Ранее, с 2000 г8ода, в стране действовала Государственная комплексная программа развития авиационной промышленности на период до 2010 года. До нее — программа развития авиапрома, датированная 1992-м годом.

Но все это время украинская авиационная промышленность по большей части деградировала. Стабильной вплоть до 2014 года оставалась только работа компании "Мотор Сич", да еще "Антонов" с собственным конструкторским бюро периодически выдавал всплески в виде завершения реализации начатой еще при СССР программы Ан-70 либо постсоветской программы Ан-148.

Однако стабильная деятельность "Мотор Сич" была связана с поставкой двигателей для российской авиационной промышленности. А программы Ан-70 и Ан-148 — реализовывались не только в кооперации с российскими предприятиями, но и в немалой степени за российские деньги — и с ориентиром на российский же рынок. "Именно эти обстоятельства и позволили Украине в тот период избежать полного развала своего авиастроения", — поясняется в статье. Лукашенко: Белоруссия не будет разговаривать с Западом до снятия санкций

"Более того, в 2013 году Россия предлагала Украине не только 15-миллиардный кредит и дополнительную скидку в цене на газ, но и загрузку ее авиастроительных и судостроительных предприятий. Разумеется, в случае отказа от подписания экономической части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС", — добавляет агентство.

Тогда речь шла о продолжении закупок Москвой двигателей на "Мотор Сич", массовом выпуске Ан-148 в Воронеже по лицензии компании "Антонов", а также на Украине с российскими комплектующими. Подразумевалось развертывание массового выпуска грузового Ан-70 в обеих странах.

Чем все закончилось, известно. В июне 2014 года Порошенко запретил военно-техническое сотрудничество с Россией. Запрет касался и товаров двойного назначения, то есть всего авиастроения.

Сейчас сплошным потоком рождаются прожекты по разработке все новых и новых моделей, на самом высоком уровне говорится о грядущем вот-вот восстановлении производства самолетов десятками штук в год.Помимо этого во время своего визита в США Зеленский заявил о намерении Украины "снова строить собственные самолеты, вертолеты, танки и военно-морской флот". Лукашенко рассказал о планах закупить у России оружие на $1 миллиард

Однако даже в рамках происходившего стремительного развала авиационной отрасли за 2011-2020 годы объем реализации продукции авиапрома Украины составил 13,1 миллиарда долларов. Из этого большая часть пришлась на сотрудничество с Россией.

И теперь страна планирует, что выдаст на-гора за следующие десять лет продукции на десять миллиардов долларов. То есть даже меньше, чем при сотрудничестве с РФ.

"Достичь этого результата планируется благодаря финансированию программы на 1,3 миллиарда долларов, из которых 700 миллионов даст бюджет, а еще 600 — сами предприятия. То есть 600 планируется занять, поскольку своих денег у предприятий нет", — отмечает автор.

В программе никак не раскрывается вопрос, что собирается делать Украина с тотальной зависимостью своего авиапрома от импортных комплектующих. Оговоренных средств явно недостаточно, чтобы даже частично ее преодолеть.

"Если же предполагается закупка западных комплектующих (вместо российских), то опыт с попыткой переделки под них Ан-70 наглядно продемонстрировал — это путь в никуда. В этом случае украинский самолет становится неконкурентным даже по цене, не говоря о возможностях финансирования проектов, качестве сборки, сервисном обслуживании, продвижении на рынке и так далее", — пишет автор.

Другая проблема — исход рабочих и инженерных кадров с заводов за шесть лет их простоя. Программа не дает ответа на вопрос, кто будет физически воплощать все задуманное.

В это связи создается устойчивое ощущение, что цель программы — получить вожделенное финансирование.

"Тем более что и главе государства нравятся сказки о летающих украинских самолетах. Сомнений в способности освоения этих денег нет. А беспокоиться о результатах программы через десять лет, когда на Украине, скорее всего, не останется даже воспоминаний об авиапроме, вряд ли есть смысл", — подытожил обозреватель.