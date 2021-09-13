Цена газа в Европе достигла очередного рекорда, превысив $730 за тысячу кубометров
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Цена газа на европейском рынке поставила очередной рекорд, превысив 730 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале понедельничной торговой сессии составляла 713,1 доллара за тысячу кубометров, к 9.30 мск выросла до 728,2 доллара, а затем после небольшой корректировки достигла отметки 730,1 доллара.
Прошлый рекорд цена газа в Европе побила в предыдущую торговую сессию, в пятницу, когда к 17.40 мск достигла 710 долларов за тысячу кубометров.
https://1prime.ru/world/20210913/834672464.html
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