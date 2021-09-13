МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Россия уже многое сделала для создания собственного международного финансового центра, однако такой статус Москва сможет приобрести только после того, как рубль станет инвестиционной валютой, прокомментировал РИА Новости главный инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин. Минфин и Банк России разработали новую стратегию развития финрынка

Минфин и Банк России ранее в понедельник представили стратегию развития финансового рынка до 2030 года, в рамках которой они вернулись к идее сделать Москву международным финансовым центром. Финансовые власти намерены упростить работу российских финансовых посредников с иностранными эмитентами и инвесторами, создать благоприятные налоговые условия обслуживания иностранных инвесторов российскими брокерскими и управляющими компаниями, а также упростить выпуск ценных бумаг в российской юрисдикции иностранными эмитентами.

"В рамках перехода мира от глобализации в формат валютных зон для России необходимо создавать свой международный финансовый центр. Для этого есть своя платежная система, развивается рынок капитала, расчеты в долларах сокращаются, идут интеграционные процессы (с Белоруссией, например), ставятся в стратегии "дальневосточные" акценты. Дальше надо делать рубль инвестиционной валютой", — считает Шеин.

Основные инвестиционные валюты в мире сейчас — доллар и евро, поскольку основная часть международных расчетов проходит именно в них. Согласно данным SWIFT, доля доллара в глобальных платежах в июле составила 39,38%, а евро — 38,43%.