МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Судан не просит Россию об экономической помощи в обмен на соглашение о военной базе РФ, сообщения об этом безосновательны, заявил РИА Новости временный поверенный в делах Судана в РФ Онур Ахмад Онур. Россиян не было в автобусе, попавшем в ДТП в Турции

"Это неправда. Эти новости — неправда. Это безосновательные новости. Суданская сторона не запрашивает каких-либо платежей в связи с соглашением о военной базе", — заявил Онур РИА Новости.

Он напомнил, что решение о создании базы принималось на уровне министров обороны двух стран, а в июне министр обороны Судана принимал участие в Московской конференции по международной безопасности. На уровне министров двух стран "есть взаимопонимание" по этому поводу, сообщил временный поверенный.

"Отношения между нашими странами хорошие во многих областях — в политике, экономике, культуре, а также в военной сфере… Наши отношения начались давно, поэтому запрашивать какие-то платежи было бы просто-напросто плохо для отношений.

Ранее в воскресенье информированный источник в суданском военном ведомстве сообщил РИА Новости, что Судан считает необходимым внести правки в соглашение о создании российской военно-морской базы в Порт-Судане на берегу Красного моря, чтобы получить от РФ экономическую помощь при условии аренды в течение пяти лет с возможностью подписания соглашения на 25 лет.

По словам собеседника агентства, взамен на предоставление России военной базы на побережье Красного моря правительство Судана попросило РФ о выплатах Центральному банку Судана в течение первых пяти лет использования базы с возможностью продления соглашения до 25 лет. При этом он отметил, что Россия еще не ответила на предложение Судана.