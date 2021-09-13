СТРАСБУРГ, 13 сен — ПРАЙМ. Депутаты Европейского парламента в проекте доклада по отношениям с Россией, который планируется утвердить на пленарной сессии в Страсбурге, призывают институты ЕС разработать стратегию снижения зависимости от импорта российских полезных ископаемых, металлов, а также от российских технологий в ядерной энергетике. В Fitch рассказали, как "Газпром" может обеспечить Европу газом в морозы

"В соответствии с энергетической политикой и интересами ЕС Евросоюз должен разработать и реализовать четкую стратегию прекращения своей зависимости от российского газа, нефти и другого сырья (особенно железа, стали, алюминия и никеля)", — говорится в проекте документа.

По мнению авторов доклада, "ЕС также должен выступать против любой экспансии российского сектора ядерной энергетики в сторону ЕС". При этом необходимо продолжить "полную синхронизацию электросетей государств-членов… в качестве наилучшего долгосрочного ответа на проблему энергетической зависимости Европы от России".

Депутаты подчеркивают, что ЕС стоит также избегать импорта электроэнергии с БелАЭС, сконцентрировать усилия на реализации европейской "зеленой" стратегии, развивать экологически чистую водородную энергетику, диверсифицировать энергоснабжение, в том числе, за счет новых поставщиков сжиженного газа.

"В этом контексте строительство газопровода "Северный поток — 2" идет вразрез с европейской солидарностью и увеличивает риски доминирования России… Его не следует вводить в эксплуатацию при нынешних обстоятельствах, даже если его строительство будет завершено", — указывают депутаты. Немецкий регулятор сообщил о сроках принятия решения по Nord Stream 2 AG

Политические группы, представленные в Европейском парламенте, перед началом пленарной сессии в Страсбурге, которая пройдет 13-16 сентября, согласовали подготовленный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом "жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией. Обсуждение доклада ожидается 14 сентября, 15 сентября пройдет голосование, 16-го объявят его результаты. Решения Европарламента не обязательны к исполнению, являются рекомендацией для стран ЕС.

Доклад обсуждается на фоне сообщений о резком росте цен на газ в ЕС, а также о завершении строительства "Северного потока — 2".

Кроме того, депутаты Европейского парламента в проекте доклада по будущей стратегии отношений с Россией, который планируется утвердить на пленарной сессии в Страсбурге, призывают ЕС включить РФ в список не входящих в Евросоюз стран с недостаточно жестким контролем за отмыванием денег.

"ЕС должен создать централизованную основу для противодействия незаконным финансовым потокам, дополнительно укрепить свою систему борьбы с отмыванием денег и обеспечить ее реализацию,…создать орган ЕС по финансовому контролю для улучшения защиты Евросоюза и его членов от незаконной финансовой практики и вмешательства со стороны России… В частности, ЕС должен рассмотреть возможность включения России в список не входящих в ЕС стран с высоким риском отмывания денег", — говорится в проекте документа. Россияне купили рекордный объем евро

Евродепутаты также предлагают создать возможность "для предотвращения потоков "грязных" денег из России, а также выявления в странах Евросоюза спрятанных состояний лиц, связанных с российским режимом, а также принадлежащих российским олигархам".

Для повышения эффективности борьбы с незаконными финансовыми потоками депутаты призывают страны Евросоюза, в частности, Мальту и Болгарию, отказаться от своих программ "золотых паспортов", а все страны пересмотреть свою политику инвестиций в экономику РФ.

Также, депутаты Европарламента призывают в проекте доклада ЕС существенно расширить возможности санкций против России через введение дополнительного санкционного механизма за коррупционные преступления, а также против нефтяного и газового сектора.

"ЕС должен повысить свою способность подготовки и утверждения санкций против российских властей, олигархов, членов их семей за нарушения прав человека или систематические репрессии в отношении демократических сил, религиозных и ЛГБТ-меньшинств… С этой целью необходимо централизовать процесс принятия решений, сделав введение санкций автоматическим при серьезных нарушениях прав человека, рассмотреть возможность принятия санкций простым большинством голосов… ЕС также необходимо немедленно согласовать режим за коррупционные преступления, чтобы дополнить действующий глобальный механизм санкций за серьезные нарушения прав человека… В случае дальнейшей эскалации необходимо рассмотреть введение санкций, которые коснутся финансирования спецслужб, вооруженных сил, нефтяного и газового сектора", — указывается в проекте документа.

В настоящее время в ЕС действуют сразу несколько пакетов антироссийских санкций по Украине, кроме того, российские фигуранты внесены в списки санкций за кибератаки и преступления, связанные с химическим оружием.