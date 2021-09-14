КИЕВ, 14 сен — ПРАЙМ. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начнет работу на Украине 18 сентября, вероятнее всего, она будет проходить в онлайн-формате, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Центробанк Украины надеется получить от МВФ более $700 миллионов

По итогам работы миссии Киев ожидает следующий транш в размере 750 миллионов долларов. Деньги могут поступить в декабре или конце ноября, добавил Шмыгаль в ходе пресс-конференции во вторник.

"Мы ожидаем позитивного завершения работы миссии. И ожидаем, что ориентировочно в декабре, в конце ноября — начале декабря, возможен транш МВФ… Транш должен быть в размере 750 миллионов долларов", — сказал он.