МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Объем мирового долга во втором квартале 2021 года достиг исторического максимума в 296 триллионов долларов, говорится в докладе Института международных финансов (IIF).

"Во втором квартале 2021 года мировой долг увеличился на 4,8 триллиона долларов, достигнув рекордного уровня в 296 триллионов долларов", — пишет организация.

В то же время организация указывает, что соотношение мирового долга к ВВП значительно снизилось во втором квартале. Как сообщает агентство Блумберг со ссылкой на полный отчет IIF, общая долговая нагрузка составила около 353% ВВП во втором квартале, что на 9% ниже пикового значения за первые три месяца 2021 года.

Отмечается, что за первые шесть месяцев текущего года вклад домашних хозяйств в объем мирового долга составил 1,5 триллиона. По данным агентства, IIF это связывает с ситуацией в США, Китае и Бразилии, где увеличился уровень расходов, в частности на рынке недвижимости. Государственный и корпоративный долги за аналогичный период увеличились на 1,3 и 1,2 триллиона долларов соответственно.

"Восстановление (экономики – ред.) все еще недостаточное, чтобы привести в большинстве случаев уровень долга до показателя до пандемии", — приводит Блумберг слова директора отдела исследований по вопросам устойчивости IIF Эмре Тифтика (Emre Tiftik).

В отчете организации указывается, что без учета финансового сектора только Мексика, Аргентина, Дания, Ирландия и Ливан имеют отношение долга к ВВП ниже уровней до пандемии коронавируса.