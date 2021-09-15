КИЕВ, 15 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия приняла решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро, сообщил вице-президент Европейской комиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис. Миссия МВФ начнет работу на Украине 18 сентября

Решение было принято ввиду выполнения Кивевом всех условий для предоставления средств. "Украина выполнила согласованные политические условия, что вместе с хорошим прогрессом в отношении текущей программы Украины с МВФ позволило Комиссии прийти к позитивному решению относительно второго взноса", — заявил Домбровскис.

Киев может получить средства в конце октября.

Евросоюз в 2020 году уже предоставил Украине первый транш в размере 600 миллионов евро.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил Европейскую комиссию за выделение второго транша макрофинансовой помощи и заявил, что считает это знаком солидарности ЕС в борьбе с COVID —19.