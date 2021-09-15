КИЕВ, 15 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия приняла решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро, сообщил вице-президент Европейской комиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис.
Решение было принято ввиду выполнения Кивевом всех условий для предоставления средств. "Украина выполнила согласованные политические условия, что вместе с хорошим прогрессом в отношении текущей программы Украины с МВФ позволило Комиссии прийти к позитивному решению относительно второго взноса", — заявил Домбровскис.
Киев может получить средства в конце октября.
Евросоюз в 2020 году уже предоставил Украине первый транш в размере 600 миллионов евро.
Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил Европейскую комиссию за выделение второго транша макрофинансовой помощи и заявил, что считает это знаком солидарности ЕС в борьбе с COVID —19.
https://1prime.ru/world/20210915/834697774.html
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