МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Агентство Рёнхап со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи сообщило о проведении успешных испытаний баллистических ракет для подводных лодок (БРПЛ) собственного производства. На испытаниях присутствовал президент страны Мун Чжэ Ин.

Испытания проходили на общем испытательном полигоне государственного Агентства оборонных разработок Южной Кореи. Присутствовали президент страны и ключевые лица правительства и армии. Отмечается, что в армии проведут оценку результатов этого эксперимента. В зависимости от нее данные БРПЛ будут поставлены на вооружение.

Поясняется, что БРПЛ была запущена с переданной армии 13 августа подводной лодки "Тосан Ан Чхан Хо" водоизмещением три тысячи тонн.

Ракета "точно" поразила намеченные цели на малой дальности.

"Владение БРПЛ крайне значительно в плане стратегического сдерживания угроз на передовой, в дальнейшем это сыграет большую роль в установлении мира на Корейском полуострове и создании независимой национальной обороны", — прокомментировали в администрации президента.

Агентство отмечает также, что БРПЛ трудны в производстве, поэтому ими владеют только США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Индия.

Южная Корея стала, по сообщению агентства, седьмой страной в мире, которой удалось создать свою ракету. При этом ряд южнокорейских СМИ отметили, что, включая КНДР, предшественников у Республики Корея семь, что делает ее восьмой по очереди.

Не сообщается, присутствовал ли на испытаниях глава китайского МИД Ван И, который находится с визитом в Сеуле. Но газета "Чунан Ильбо" сообщила со ссылкой на правительственный источник, что КНР отправили к берегам Южной Кореи подводную лодку для сбора информации и слежки за проведением испытаний БРПЛ. Так, подлодка была замечена в Западном море в водах у острова Хыксандо 2 сентября, когда южнокорейская сторона проводила пробные запуски БРПЛ.