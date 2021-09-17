МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Рост цен на газ в Евросоюзе может затронуть химическую промышленность, производство "синего" водорода, а также сталелитейные компании, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты. Заберут у других. Польша нашла способ избавиться от российского газа

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы 15 сентября впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров, дневной рост достигал 20%. В целом котировки практически непрерывно растут с конца апреля, когда газ по сравнению с рекордным уровнем был дешевле в 4 раза. Только с начала сентября цены взлетели в полтора раза.

"Если говорить об отраслях, для которых уровень цен на газ напрямую влияет на конкурентоспособность — это в первую очередь производство азотных удобрений, в меньшей степени — газохимия", — сказал директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Тем не менее, как отметил собеседник, эти отрасли в Европе традиционно проигрывали по уровню издержек производителям из регионов с дешевым газом — США, Ближнего Востока и России. "В связи с чем зачастую Европейских союз использует инструмент антидемпинговых пошлин и квот для защиты внутренних производителей", — добавил он.

Руководитель департамента энергетических проектов FinExpertiza в Венгрии Мате Тот в то же время отметил, что завышенные цены на газ серьезно сказываются на энергоемких отраслях. "Это приводит к удорожанию отопления и производства электроэнергии, особенно на газовых электростанциях, а значит, практически любой бизнес столкнется с ростом расходов", — сказал он. "Газпром" не менял план по экспорту газа в Европу

"Даже краткосрочное подорожание газа влияет на цены в секторах производства и услуг — через рост расходов на отопление, охлаждение, сушку, освещение и так далее. Подвержена рискам химическая промышленность, как и производство водорода — например, в Германии преобладает не "зеленый" водород, а "синий", получаемый из газа", — продолжил эксперт.

По словам аналитика Центра Энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергея Капитонова, высокие цены на газ сокращают конкурентоспособность европейских химических и сталелитейных компаний. Он также подчеркнул, что сегодня наблюдается усиление конкуренции природного газа с углем в секторе электрогенерации.

"При нынешних ценах на уголь и ценах на выбросы СО2 в рамках европейской системы торговли выбросами (EU ETS) газ должен стоить порядка 500 долларов за тысячу кубометров и ниже, чтобы происходило естественное переключение с угольной генерации на газовую. Однако на спотовом рынке газ торгуется намного дороже — в результате мы наблюдаем обратный процесс — часть газовой электрогенерации уходит с рынка, уступая место угольной", — подытожил он.