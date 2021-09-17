МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. США ввели санкции против шести граждан Ирана, двух граждан Ливана и четверых выходцев Кувейта, которым приписываются связи с шиитским и иранским движениями.

Соответствующее заявление опубликовал американский Минфин.

Согласно данным, попавшие в санкционный список граждане организовали финансовую сеть, через которую они отмывали десятки миллионов долларов в пользу организаций, финансировавших терроризм в Ливане и во всем регионе.