МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. США ввели санкции против шести граждан Ирана, двух граждан Ливана и четверых выходцев Кувейта, которым приписываются связи с шиитским и иранским движениями.
Соответствующее заявление опубликовал американский Минфин.
Согласно данным, попавшие в санкционный список граждане организовали финансовую сеть, через которую они отмывали десятки миллионов долларов в пользу организаций, финансировавших терроризм в Ливане и во всем регионе.
https://1prime.ru/world/20210917/834732516.html
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