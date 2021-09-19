МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Серьезных нарушений на проходящих в России выборах пока не выявлено, заявила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. Памфилова рассказала о выявленных в ходе выборов нарушениях

"Серьезные какие-то нарушения на данный момент не выявлены",- сказала Михеева.

По ее словам, в целом на участках соблюдаются санитарные нормы, конфликтные ситуации оперативно проверяются, меры по любым несоответствиям "золотому стандарту" общественного наблюдения применяются незамедлительно.

Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.