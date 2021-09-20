МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. 67% американских миллионеров боятся оставлять большое наследство, говорится в опросе консалтинговой компании The Motley Fool.

Главные опасения богачей связаны с тем, что оставленные ими активы будут использованы наследниками безответственно. Этого боятся 58,74% респондентов.

На втором месте страх, что их семьи не готовы управлять большим наследством — 56,54% опрошенных.

Помимо этого, 56,03% богачей считают, что наследства лучше использовать в иных целях, в частности, в благотворительных.

55,77% опрошенных видят недостатки большого наследства в том, что наследники могут облениться.

При этом 67,74% богатых людей хотят потребовать от своих наследников выполнения ряда условий. Главным образом речь идет о стимулирующем трасте: бенефициар получит активы при соблюдении определенных условий.