МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Глава МИД Франции Клеман Бон в беседе с газетой Politico заявил, что Евросоюз вряд ли сможет продолжать переговоры о свободной торговле с Австралией. По его мнению, доверие подорвано после отказа от поставок подлодок.

"Держать слово — это условие доверия между демократиями и союзниками. Поэтому немыслимо продвигаться вперед в торговых переговорах, как будто ничего не произошло со страной, которой мы больше не доверяем", — отметил дипломат.

Издание пишет, что в теории Европейская комиссия обладает исключительными полномочиями вести торговые переговоры от имени 27 стран — членов ЕС. Однако на практике она вряд ли пойдет на это при "открытом противодействии Франции".

Politico отмечает, что критика со стороны Парижа вряд ли понравится Швеции, Ирландии или Нидерландам. Это страны Евросоюза с более свободными правилами торговли. В частности, министр Ирландии по вопросам развития торговли Роберт Трой заявил, что хотел бы видеть прогресс в переговорах с Австралией. Он отметил: соглашение должно быть "весьма выгодным".

В свою очередь глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге признает: соглашение оказалось в сложном положении. Действия Австралии ударили в том числе по интересам Германии, так как новый пакт AUKUS затрагивает и немецкую компанию Atlas Elektronik — часть судостроительного холдинга ThyssenKrupp.

"Готовность к компромиссу с европейской стороны определенно уменьшилась <…> Помимо ориентации на политику безопасности Австралии, сделка с США также посылает сигналы в сфере промышленной политики, направленные против ЕС. Сотрудничество в области промышленной политики и передача технологий, которые являются частью стратегии ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе, еще больше усложнилось", — прокомментировал Ланге.

Он добавил, ответом на это должно быть "расширение открытой стратегической автономии ЕС и определение собственных интересов в сфере экономики, политики и безопасности".