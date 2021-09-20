МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) зарегистрировал на своей площадке тысячную компанию.

Ей стала организация, предоставляющая услуги в области ИТ.

Как сообщается на сайте центра, таким образом, МФЦА опередил ранее намеченные показатели.

Площадку выбрали компании из 57 стран мира. В топ-10 по числу регистраций вошли Казахстан, КНР, РФ, США, Сингапур, Великобритания, Индия, ОАЭ, Турция и Королевство Нидерландов.

"Приглашаем партнеров по ШОС к активному использованию потенциала Международного финансового центра "Астана". Сегодня этот центр, без преувеличения, является динамичной финансовой площадкой. Он органично сочетает лучший опыт мировых финансовых институтов и новейших инструментов. Казахстан предлагает самые разные форматы двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках данного центра", — отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По словам стратега УК "Арикапитал" Сергея Суверова, МФЦА все более уверенно завоевывает позиции как предпочтительная платформа для инвестиций и развития бизнеса как в Центральной Азии, так и на евразийском пространстве в целом. "В значительной степени этому способствует разнообразие финансовых инструментов, предлагаемых МФЦА, действующие для участников финцентра нормы английского права, удобство и доступность административных процедур, и т.д. Не будем забывать, что Казахстан — это еще и дружественная для россиян среда, что немаловажно для комфорта наших инвесторов", — отметил Суверов.

Международный финансовый центр "Астана" был создан по инициативе первого президента Республики Казахстан Елбасы Нурсултана Назарбаева в рамках Плана нации "100 шагов по реализации пяти институциональных реформ". 2 июля 2020 года в рамках заседания Совета по управлению МФЦА принята Стратегия развития Центра до 2025 года. В соответствии с ней видение МФЦА заключается в становлении в качестве ведущего международного финансового центра в регионе, включающем Центральную Азию, Кавказ, страны ЕАЭС, Западный Китай, Монголию и Восточную Европу.