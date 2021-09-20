БРЮССЕЛЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Заключить торговое соглашение ЕС-Австралия теперь будет намного сложнее ввиду возникшей напряженности в отношениях с Францией, сообщил глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге на пресс-конференции. Франция выступила против переговоров о свободной торговле ЕС с Австралией

"Переговоры теперь будут намного более трудными, конечно… Я предположу, что будет намного сложнее заключить его", — сказал он.

При этом депутат отметил, что размер торгового соглашения с Австралией ограничен по сравнению со сделкой в области подводных лодок.

Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Министр иностранных дел Франции Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину", подчеркнув, что доверие подорвано. По его словам, он "в гневе в связи с разрывом этого контракта". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.