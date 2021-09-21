МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Самое резкое за последние десять лет повышение цен на удобрения стало новой причиной подорожания еды во всем мире, пишет агентство Bloomberg.

Как прокомментировала аналитик "ВТБ" Елена Саханова, больше всего взлетели цены на три группы удобрений. Это основные группы удобрений: калий, фосфор и азот. Это серьезно влияет на глобальную продовольственную инфляцию.

Сильнее остальных культур от повышения цен на удобрения пострадает кукуруза. Порядка 20% расходов на выращивание этой культуры приходится на удобрения.

Плохой урожай кукурузы может обернуться повышением затрат на корма, а это в конечном счете приведет к более высоким расценкам на мясо.

Что касается соков и газированных напитков, то они также могут подорожать: кукуруза является их основным ингредиентом.

Ожидается, что в следующем 2022 году посевы кукурузы сократятся до 36,8 миллиона гектар с нынешних 37,8 миллиона га.

Основной фактор подорожания удобрений кроется в неблагоприятных погодных условиях. Постоянные штормы в конце лета текущего 2021 года на побережье Мексиканского залива в США препятствовали импорту и экспорту продукции.

Другая причина — были временно закрыты заводы в регионе, в том числе крупнейший в мире азотный комплекс, принадлежащий CF Industries Holdings. Из-за высоких цен на газ производитель был вынужден закрыть два завода в Великобритании.

Один из крупнейших в мире поставщиков удобрений Yara International ASA также сообщил о том, что рекордные цены на природный газ заставят компанию сократить порядка 40% производства аммиака в странах Европы.

Помимо всего прочего, дорожает перевозка. Как отметил один из руководителей компании Quest Products, помогающей выводить на рынок новые продукты, в том числе пестициды и удобрения, именно фрахт составляет порядка 15% от стоимости товара в рознице.