МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. В большей части российских регионов чувствуется первое прохладное дыхание осени. Как говорится в статье РИА Новости, в связи с этим в субъектах проводится массовый пробный пуск систем отопления. Россияне проверяют температуру домашних радиаторов и ведут привычный образ жизни, даже не задумываясь о том, что может быть как-то иначе. Польше предрекают "страшную осень" из-за России

В Европе в это же самое время идут противоположные процессы.

Целый ряд крупнейших промышленных предприятий Старого света заявили либо о полной остановке производства, либо о сокращении.

В частности, мировой химический гигант BASF в своем коммюнике сообщил, что беспрецедентно высокие цены на электроэнергию не дают компании обеспечивать полный производственный цикл даже при условии, что 80% своих потребностей BASF покрывает при помощи собственных объектов генерации. И это, отмечает агентство, не удивительно: один только химический комбинат в Людвигсхафене потребляет более шести тераватт-час в год. Это три с половиной миллиона баррелей нефти.

Крупнейшее на территории Европы предприятие по добыче и переработке меди Aurubis AG, базирующееся в Германии, уведомило держателей акций: операционная маржинальность упала до минимума. Это ставит под сомнение выплату дивидендов. Причина аналогична — предельно высокие цены на энергию для промышленности.

Великобритания хоть и вышла из состава Евросоюза, однако глобализация и тотальная зависимость от рынков Европы не дала местным игрокам избежать потерь. Два крупнейших производителя сельскохозяйственных удобрений — Yara International и CF Industries Holdings Inc. — объявили об остановке своих производственных линий в королевстве. Авария на интерконнекторе, по которому из Франции на острова поступают недостающие киловатт-часы, спровоцировала такой рост стоимости электричества, что компании проще и дешевле остановить конвейеры, чем пытаться втиснуть новые непредвиденные расходы в корпоративные бюджеты.

По другую сторону Ла-Манша дела обстоят ничуть не радужнее, пишет агентство.

Французские компании Tereos и Roquette Freres, производящие сахар и крахмал, предупредили: новые условия могут привести к непредвиденным последствиям, включая полное прекращение отгрузки товара потребителям.

Крупнейший европейский производитель этанола CropEnergies пока еще держится на плаву, но заявляет о доходности до минимума. В этой связи затруднительно гарантировать надежную работу предприятия.

"Здесь нужно понимать, что норвежская Yara International — это один из транснациональных рыночных титанов. Компания является фактически планетарным монополистом, удерживая за собой две трети мирового профильного рынка. Заявленная остановка линий, снижение производства аммиака и углекислого газа сразу на 40% уже вызвали легкую панику на местном рынке продуктов питания", — пишет автор статьи.

И аммиак, и углекислый газ, получаемые как вторичный продукт при производстве удобрений, используются для изготовления упаковки. Их нехватка приведет к снижению объемов выпуска тары, например, для мяса и напитков. Комбинаты и рады бы вернуться к работе, но для этого нужен природный газ, цеын на который взлетели в Европе.

"Казалось бы, нужно сделать выводы и устранить вероятность подобных катастроф в будущем. Но не тут-то было. Мировую политическую повестку формируют популярные тренды и инфлюенсеры, а голоса физиков и энергетиков на их фоне — что комариный писк против ревущего водопада. В текущем году некоторые страны ЕС успели закрыть не одну угольную электростанцию, попутно шли упорные разговоры о необходимости отказа еще и от атомной генерации", — говорится в статье.

А потому страны Европы продолжают свой зажигательный канкан на граблях.