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Великобритания хочет заключить соглашение о свободной торговле c США
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Великобритания планирует заключить двустороннее соглашение о свободной торговле с США, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News. Премьер... ПРАЙМ, 22.09.2021
свободная торговля, великобритания, борис джонсон, сша, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЛОНДОН, 22 сен — ПРАЙМ. Великобритания планирует заключить двустороннее соглашение о свободной торговле с США, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News.
Премьер Британии в настоящее время находится с визитом в США, где он ранее встретился с американским президентом Джо Байденом.
По словам Джонсона, власти Британии планируют делать постепенные твердые шаги к сделке.
"Я абсолютно уверен, что эта сделка прекрасная, и в этом здании за моей спиной очень много людей, которые хотят этого", — сказал он.