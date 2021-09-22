ЛОНДОН, 22 сен — ПРАЙМ. Великобритания планирует заключить двустороннее соглашение о свободной торговле с США, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News. Германия опровергла роль России в подорожании газа

Премьер Британии в настоящее время находится с визитом в США, где он ранее встретился с американским президентом Джо Байденом.

По словам Джонсона, власти Британии планируют делать постепенные твердые шаги к сделке.

"Я абсолютно уверен, что эта сделка прекрасная, и в этом здании за моей спиной очень много людей, которые хотят этого", — сказал он.