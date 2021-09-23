АШХАБАД, 23 сен — ПРАЙМ. Саудовская Аравия поддерживает проект строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), сообщает в четверг русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Об этом заявил посол королевства в Ашхабаде Саид Осман Ахмед Сувейд, выступая в газете по случаю Дня провозглашения Королевства Саудовская Аравия.

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"Королевство сотрудничает в этом направлении и поддерживает этот амбициозный проект, поскольку он окажет значительное положительное воздействие на экономическое и социальное развитие", — подчеркнул саудовский посол в публикации.

Строительства газопровода ТАПИ общей протяженностью 1814 километров и мощностью 30 миллиардов кубометров природного газа в год, стартовало в декабре 2015 года на территории Туркменистана. Проект получил одобрение России, США, ряда других государств мира, а также международных финансовых институтов, в частности, Азиатского банка развития. Из-за межафганского конфликта, участок ТАПИ, который должен пройти по территории Афганистана, считался наиболее проблемным. Ранее представители движения "Талибан"*, пришедшего к власти в Афганистане, заявили о своей заинтересованности в строительстве газопровода ТАПИ.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России.