МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Власти Бразилии расследуют, участвовал ли один из крупнейших инвестбанков мира JPMorgan Chase & Co в предполагаемой схеме взяточничества и отмывания денег в 2011 году вокруг бразильской нефтегазовой компании Petrobras, сообщают СМИ со ссылкой на судебные документы и источники в правоохранительных органах.

Центральный Банк Бразилии поднял ключевую ставку на 1%

"Пока полиция сосредоточила свое внимание на закупках примерно 300 тысяч баррелей топливной нефти Petrobras компанией JPMorgan в 2011 году, согласно судебным документам и источникам, которые пожелали остаться неизвестными для обсуждения продолжающегося расследования", — говорится в сообщении агентства Рейтер.

Среди документов — судебные показания бывшего топливного трейдера JPMorgan по имени Родриго Берковиц. В своем соглашении о признании вины с бразильскими властями Берковиц ссылается на два груза топлива, которые были проданы подразделению JPMorgan.

Отмечается, что полиция Бразилии пытается определить, обеспечивал ли JPMorgan поставки топлива Petrobras по искусственно заниженным ценам, направляя взятки сотрудникам на торговой площадке Petrobras через сеть посредников.

Антикоррупционное расследование Lava Jato (автомойка) началось в 2014 году, когда компания Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала — стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. По данным властей Бразилии, завышение цен и взятки принесли авторам схемы около 3,8 миллиарда долларов.