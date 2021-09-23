МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Вашингтон настроен на организацию бизнес-диалога США и РФ — встречи "капитанов бизнеса", не исключает возможности ее проведения на полях ПМЭФ-2022, заявил посол США в РФ Джон Салливан. Эксперт оценил возможные последствия от санкций США на российский госдолг

Выступая в ходе Инвестиционной конференции Американской торговой палаты в России, он отметил, что начал работать над этой темой еще три года назад, в должности заместителя госсекретаря, когда эта идея была озвучена в Хельсинки на саммите президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Эту задачу мне поставил и президент (Джо) Байден. Думаю, это замечательная идея… Я уже начал консультации по этому вопросу с коллегами и в Вашингтоне, и здесь",- сказал Салливан, отвечая на вопрос, остается ли еще актуальной идея провести такую встречу.

"Я не уверен, что это удастся сделать в этом календарном году, но надеюсь, что в следующем году в первой половине (2022) года, может быть, в связи с ПМЭФ в Санкт-Петербурге или на какой-то другой подходящей площадке удастся обеспечить достаточный уровень участия для такого диалога, который будет выгоден обеим сторонам", — сказал он.