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В Кремле высказались о возможных санкциях США на российский госдолг
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Пресс-секретарь президента РФ Песков считает, что комментировать законопроект о распространении запрета на покупку американцами российских ОФЗ на вторичном рынке пока рано... ПРАЙМ, 23.09.2021
дмитрий песков, санкции против рф, офз, сша, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Песков считает, что комментировать законопроект о распространении запрета на покупку американцами российских ОФЗ на вторичном рынке пока рано.
Документ должен пройти очень длинный бюрократический и политический путь, уточнил Песков. "Будем комментировать, когда это более менее окончательную форму примет", — сказал он.
Палата представителей США в среду внесла дополнение в проект оборонного бюджета на 2022 год, в котором предлагается запретить американцам сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке.
Кроме того, пресс-секретарь главы государства назвал "внутрипарламентскими упражнениями" идеи конгрессменов США о новых санкциях против 35 россиян.
"Во-первых, это такие внутрипарламентские упражнения, для того, чтобы они как-то были формализованы и тем более активированы, им надо пройти очень длительный путь", — сказал Песков журналистам.
По его словам, в американском конгрессе есть огромное количество людей, которые плохо разбираются в российской реальности, но при этом "люто не любят нашу страну".