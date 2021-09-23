МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Песков считает, что комментировать законопроект о распространении запрета на покупку американцами российских ОФЗ на вторичном рынке пока рано. Глава AmCham поставил под сомнение санкции США против 35 россиян

Документ должен пройти очень длинный бюрократический и политический путь, уточнил Песков. "Будем комментировать, когда это более менее окончательную форму примет", — сказал он.

Палата представителей США в среду внесла дополнение в проект оборонного бюджета на 2022 год, в котором предлагается запретить американцам сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства назвал "внутрипарламентскими упражнениями" идеи конгрессменов США о новых санкциях против 35 россиян.

"Во-первых, это такие внутрипарламентские упражнения, для того, чтобы они как-то были формализованы и тем более активированы, им надо пройти очень длительный путь", — сказал Песков журналистам.

По его словам, в американском конгрессе есть огромное количество людей, которые плохо разбираются в российской реальности, но при этом "люто не любят нашу страну".