ВАШИНГТОН, 24 сен — ПРАЙМ. Имеющий российское гражданство зампред правления "Новатэка" Марк Джитвэй, арестованный во Флориде по делу о неуплате налогов, не обращался в дипучреждения РФ за консульской помощью.

"За консульской помощью он пока не обращался", — сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в США.

Как сообщил ранее минюст США, Джитвэй арестован по налоговым обвинениям, связанным с укрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах, вскоре он предстанет перед судом. В случае признания вины ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, 5 лет — по каждому эпизоду уклонения от налогов, 5 лет — по каждому эпизоду непредоставления данных в финансовый отдел международного банка, 5 лет — по каждому эпизоду ложного заявления, 3 года — по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов, 1 год — по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации.

По данным минюста, Джитвэй с 2005 по 2016 год участвовал в мошеннической схеме, позволившей ему укрыть на офшорных счетах миллионы долларов. Он якобы предпринимал шаги, чтобы скрыть свое владение иностранными счетами и активами, сделав свою супругу-россиянку бенефициаром, указывает минюст. Джитвэй, по данным ведомства, уклонялся от обязанности ежегодно подавать налоговые декларации.