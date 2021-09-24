МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о начале строительства завода по производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает "РИА Новости".

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"Спутник" показал себя очень хорошо, особенно если вы посмотрите на числа случаев заражения после вакцинации, уровень защиты", — цитирует агентство главу МИД Венгрии. По его словам, около 68% населения Венгрии прошли полную вакцинацию.