В Венгрии заработает завод по производству российской вакцины от COVID-19
Венгрия начала строить завод по производству "Спутник V"
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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о начале строительства завода по производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает "РИА Новости".
По его словам, строительство должно завершиться к весне или осени следующего года. К концу 2022 года завод должен заработать. Данный проект, сказал Сийярто, является "колоссальным вкладом в достижение глобальной цели по обеспечению устойчивости поставок" вакцин против COVID-19.
"Спутник" показал себя очень хорошо, особенно если вы посмотрите на числа случаев заражения после вакцинации, уровень защиты", — цитирует агентство главу МИД Венгрии. По его словам, около 68% населения Венгрии прошли полную вакцинацию.
https://1prime.ru/world/20210924/834787620.html
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