МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Возможный дефолт одного из крупнейших китайских застройщиков Evergrande не станет "черным лебедем" на глобальном фондовом и девелоперском рынках, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

По их мнению, максимум, чем грозит ситуация, — это спад спроса на сырьевые товары и подрыв доверия международных инвесторов к китайскому рынку недвижимости и корпоративных облигаций.

"Сейчас мировая общественность пытается связывать историю с Evergrande с крахом Lehman Brothers и последовавшим за этим мировым финансовым кризисом. Данная история не предвещает столь же глобальных последствий", — говорит аналитик ФГ "Финам" Наталия Пырьева.

Банкротство американского банковского гиганта Lehman Brothers принято считать отправной точкой международного финансового кризиса 2007-2008 годов.

Стратег рынка акций SberCIB Дмитрий Макаров полагает, что Evergrande вряд ли удастся избежать дефолта. "В базовом сценарии — это управляемый дефолт, при котором большая часть задолженности может быть списана и/или конвертирована в капитал компании. Так как крупнейшие кредиторы застройщика — это крупные банки с господдержкой, роль государства в процессе урегулирования ситуации будет, скорее всего, высокой. Это поможет сгладить шок от реструктуризации на китайском рынке", — говорит он.

Если же сценарий будет негативным (т.е. полный дефолт и банкротство компании), то на рынке Китая наступит паника, считает Макаров. Доверие международных инвесторов как к китайскому рынку недвижимости, так и к рынку корпоративных еврооблигаций КНР будет подорвано, страновая риск-премия вырастет.

"Сама ситуация с China Evergrande большой опасности для российского строительного сектора не несет, поскольку это изолированные друг от друга рынки… В любом случае, охлаждение в строительной отрасли КНР грозит лишь спадом спроса на сырьевые товары, что в большей степени касается отечественных металлургов, но не строительных компаний… Однако называть это "черным лебедем" было бы существенным преувеличением", — говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Evergrande оказался на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также действия Пекина по сдерживанию подъема китайского рынка жилья привели компанию к кризису. На конец июня задолженность Evergrande составляла 304 миллиарда долларов.

С начала текущего года акции Evergrande, торгующиеся в Гонконге, подешевели более чем на 82%. В четверг бумаги компании подскочили в цене на 16,7% благодаря тому, что крупнейшее подразделение Evergrande — Hengda Real Estate Group Co. — заявило о выплате процентов по облигациям в юанях.