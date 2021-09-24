КИЕВ, 24 сен — ПРАЙМ. Украине не стоит рассчитывать на изменение политики ФРГ по "Северному потоку 2" после выборов в бундестаг, любой канцлер будет отстаивать интересы немецкого бизнеса и подстраиваться под этот проект, считает украинский эксперт Александр Охрименко.

Вероятный преемник Меркель поддержал "Северный поток-2"

Ранее представитель федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли Германии Урс Ункауф заявил в интервью газете "Известия", что немецкое правительство может пересмотреть некоторые пункты соглашения по "Северному потоку 2", если на выборах победит партия "Союз 90/Зеленые". Он указал, что "трудности с поставками природного газа" могут начаться в случае прихода нового правительства в ФРГ, которое будет сформировано по итогам выборов в бундестаг 26 сентября, при участии "Зеленых".

Германия и США в июле опубликовали совместное заявление о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергоносители в качестве оружия против европейских стран.