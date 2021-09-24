ВАШИНГТОН, 24 сен — ПРАЙМ. Прокуроры по делу зампреда правления "Новатэка" Марка Джитвэя попросили суд установить залог в 80 миллионов долларов за освобождение обвиняемого в нарушении налогового законодательства менеджера до суда, говорится в судебных документах.

"Государственное обвинение предлагает суду установить следующие условия освобождения для обвиняемого Марка Джитвэя: залог в 80 миллионов долларов; для обеспечения этого залога привлечение ценных бумаг на счету обвиняемого в (банке) Morgan Stanley; подача двух финансово обеспеченных гарантий в обеспечение залога и домашнее наблюдение с электронным браслетом", — говорится в ходатайстве прокуроров.

По их утверждению, такой крупный залог необходим, поскольку Джитвэй, как считают правоохранители, может легко скрыться от американского суда — он богатый человек и гражданин трех стран.

"Обвиняемый — мультимиллионер, у которого есть примерно 85 миллионов долларов в акциях на американском счету, он собственник ценной недвижимости в Нейплс, штат Флорида. У него также есть примерно 3,4 миллиона долларов на брокерских счетах в США и больше 1 миллиона долларов на личных пенсионных счетах", — говорится в ходатайстве прокуроров.

"Кроме того, обвиняемому есть куда податься: он гражданин не только Соединенных Штатов, но и России, с которой у США нет договора об экстрадиции, и где он является финансовым директором одной из крупнейших корпораций страны. Обвиняемый также является гражданином Италии", — пишут прокуроры.

Судебные слушания по делу зампреда "Новатэка" Марка Джитвэя продолжатся в пятницу в 10.00 по местному времени (17.00 мск), говорится в документах суда во Флориде.

Как сообщил ранее минюст США, Джитвэй арестован по налоговым обвинениям, связанным с укрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах, вскоре он предстанет перед судом. В случае признания вины ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, 5 лет — по каждому эпизоду уклонения от налогов, 5 лет — по каждому эпизоду непредоставления данных в финансовый отдел международного банка, 5 лет — по каждому эпизоду ложного заявления, 3 года — по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов, 1 год — по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации.

По утверждению минюста, Джитвэй с 2005 по 2016 год участвовал в мошеннической схеме, позволившей ему укрыть на офшорных счетах миллионы долларов. Он якобы предпринимал шаги, чтобы скрыть свое владение иностранными счетами и активами, сделав свою супругу-россиянку бенефициаром, указывает минюст. Джитвэй, по данным ведомства, уклонялся от обязанности ежегодно подавать налоговые декларации.

Комментарием обвиняемого и "Новатэка" РИА Новости пока не располагает.