ВАШИНГТОН, 24 сен — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США приняла в четверг оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России, свидетельствуют результаты голосования.

Россия подготовит чувствительный для США ответ на новые санкции

Оборонный бюджет объемом около 780 миллиардов долларов должен еще рассмотреть сенат и подписать президент Джо Байден, прежде чем документ станет законом.

В частности, принятый палатой законопроект предлагает ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Под новые санкции США могут попасть премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие. Законопроект внесен в качестве поправок к проекту оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год. Его предстоит одобрить полному составу конгресса США, но даже тогда он будет иметь рекомендательный характер.

Предложенные санкции против "Северного потока 2" не столь конкретны, их предложено ввести против неназванных лиц, которые ведут планирование, строительство и эксплуатацию газопровода. Предлагается как замораживать активы таких лиц, так и запрещать им въезд в США.

Наконец, предлагается запретить с нового финансового года, который начнется в октябре, запретить американским лицам сделки с новыми суверенными российскими долговыми обязательствами, как на первичном, так и на вторичном рынке.

МИД РФ ранее предостерег Вашингтон от необдуманного шага в связи с законопроектом о введении новых санкций против российских официальных лиц. В ведомстве предположили, что все происходящее в Вашингтоне является следствием "острого кадрового голода" в части специалистов по России, поскольку "только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения".

Москва не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.