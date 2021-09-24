МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Китай начал утрачивать роль локомотива мировой экономики и начал становиться для нее источником волатильности, такое мнение высказали эксперты в ходе конференции "Растениеводство в России". В Китае считают преувеличенными опасения Запада вокруг Evergrande

"Таким локомотивом мировой экономики, каким он был с 2008 года по текущий период, Китай перестает быть сейчас", — считает руководитель центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко.

По ее словам, из того объема информации, который есть, очевидно, что в Китае в последнее время происходит много регуляторных изменений, например, в отношении внутренних цен на все товары, и даже на недвижимость. "Идет определенный напор на то, чтобы бороться с богатым средним классом, на который еще недавно китайское правительство делало ставку", — заметила эксперт.

Снитко напомнила, что интерес Китая к какому-либо продукту всегда был для мирового рынка сигналом спроса. Сейчас же китайская экономика, продолжила она, столкнулась с проблемой роста, поскольку "население перестало расти так, как это было ранее, и есть определенные факторы замедления". Китай подтвердил нелегальность операций с криптовалютой

Гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Дмитрий Рылько придерживается схожей точки зрения. "Мы рассматриваем Китай как, первое — источник страшной волатильности и неопределенности, второе, в краткосрочном плане — как источник того, что цены могут грохнуться", — сказал он, обратив внимание и на долгосрочные демографические риски в отношении АПК.

"Сотни миллионов людей раньше входили в возраст, когда ели очень много мяса, и его потребление бурно росло. Это население заходит в другой возраст, когда мяса начинают есть меньше", — пояснил он. "И это, на мой взгляд, колоссальный источник нестабильности и нашего с вами возможного разочарования. Хотелось бы ошибиться", — заключил эксперт.